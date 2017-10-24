Его арестовали.

В Лысьве арестовали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 21 октября 2017 года в одном из кафе города. Пьяный подозреваемый повздорил с одним из посетителей и несколько раз ударил его в шею горлышком от бутылки. 24-летний потерпевший скончался на месте.