Ее осудили на 6 лет.

Суд вынес приговор 53-летней жительнице Кунгура, признав ее виновной в причинении смертельных травм сожителю. Она проведет шесть лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 4 января 2017 года. Женщину возмутило, что ее 47-летний сожитель курил в квартире. Разгорелась ссора, в ходе которой подсудимая пырнула мужчину ножом в живот. Испугавшись содеянного, она немедленного вызвала скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности".