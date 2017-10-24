За хищение 8,5 миллиона у клиентов.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор директору скандальной автокомиссионки "Империя авто". Дмитрий Кочуров признан виновным в присвоении средств клиентов и проведет 5 лет в колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

ООО "Империя авто" было создано в марте 2014 года. Организация оказывала посреднические услуги.

В начале 2016 года несколько екатеринбуржцев пожаловались в полицию на действия компании. Они заявили, что автосалон продал их автомобили, но не передал им вырученные деньги. В ходе расследования возбужденного дела выяснилось, что сумма ущерба превысила 8,5 миллиона рублей.

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