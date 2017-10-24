С девочкой работает психолог.

30-летнего жителя Шурышкарского района заподозрили в надругательстве над 13-летней падчерицей. Ему предъявили обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, мужчина набросился на девочку в ночь на 25 декабря 2016 года. В тот момент он был пьян. О произошедшем школьница рассказала социальному педагогу школы лишь в октябре 2017 года. Последняя доложила о случившемся в полицию.

В настоящее время с потерпевшей девочкой работает психиатр. Ее отчим арестован.