Он забил сожительницу.

Жителю Салехарда предъявили обвинение в убийстве 21-летней сожительницы. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 14 октября 2017 года. 27-летний подозреваемый жестоко избил девушку и скрылся. Потерпевшая скончалась на месте. Ее тело нашли на следующий день.

Злоумышленника объявили в розыск. Его поймали 18 октября в поселке Горнокнязевск.