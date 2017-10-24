В Москве.

23-летнего гражданина Кыргызстана будут судить за подготовку теракта и публичное оправдание терроризма.

Следствие считает, что молодой человек, являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации, в августе-сентябре 2016 размещал на личной странице "ВКонтакте"изображения, возбуждающие ненависть к представителям иных конфессий, отличных от мусульман.

Кроме того, злоумышленник убедил двух жителей Кировской области устроить теракт в Москве: въехать на КамАЗе в толпу людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело будет рассматривать Московский окружной военный суд.