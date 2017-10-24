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Копейчанина будут судить за убийство 4-месячного сынаСегодня в 10:56

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Он бросил труп в железнодорожный полувагон.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в убийстве малолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2013 года в квартире на улице Барбюса пьяный обвиняемый задушил подушкой 4-месячного сына. Он утверждает, что ему помешал плач мальчика. Труп младенца злоумышленник положил в переносную люльку и отнес ее на мост-путепровод Челябинск-Главный. Там он сбросил люльку в железнодорожный грузовой полувагон.

В январе 2017 года обвиняемый совершил еще одно преступление, когда выпивал в гостях у приятеля. Разгорелась ссора, и мужчина жестоко избил хозяина квартиры.

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