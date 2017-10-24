На 1,5 года.

Копейский горсуд вынес приговор местному жителю, который "заминировал" местный отдел полиции. Он проведет 1,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Пьяный обвиняемый находился в районе поселка Железнодорожный. С мобильного телефона он позвонил на экстренный номер "112" и сообщил о том, что в здании ОМВД по Копейску заложена бомба. В ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.

Приговор в силу не вступил.