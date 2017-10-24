Через отвращение.

Суд вынес приговор 33-летней жительнице Чернушки, признав ее виновной в надругательстве над бомжом. Женщина проведет 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в августе 2016 года. На окраине города находился обессиленный бездомный мужчина - его два дня избивали. Воспользовавшись беспомощным состоянием 53-летнего потерпевшего, испытывая к нему неприязнь, подсудимая совершила насильственные действия сексуального характера.