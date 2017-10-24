Двух тагильских полицейских обвинили в избиении задержанного до смертиСегодня в 14:18
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Решается вопрос об аресте.
Двух сотрудников полиции Нижнего Тагила задержали по подозрению в избиении до смерти задержанного Станислава Головко.
"В ходе расследования установлена причастность к смерти мужчины двух оперуполномоченных отдела полиции №17 УМВД РФ "Нижнетагильское". 23 октября они задержаны в процессуальном порядке. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и по п.п."а, в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов.
В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте полицейских.
"Следователь МВД или в данном случае наш коллега следователь из СКР это всегда независимое процессуальное лицо. И если он принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, которое он сам лично расследует, значит на то имеются достаточные основания. Ведь именно ему предстоит детально во всем разобраться, разложить, что называется, все по полочкам и довести дело до логического финала. Кроме того, отмечу, как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. К ее проведению подключили наиболее опытных сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности главка. На данный момент она уже завершена, подписан соответствующий приказ о мерах реагирования.
Два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве. В отношении подозреваемых проверочные мероприятия продолжаются еще и по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей. По окончанию работы примут решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Кроме того, если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность. О том, чем закончится эта нашумевшая история, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ", - прокомментировал задержание руководитель пресс-службе свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Станислава Головко задержали 27 сентября по подозрению в краже. Спустя три дня его с травмами головы доставили из полиции в больницу, где он скончался 3 октября.
Полицейские сказали сестре Станислава, что он якобы сам нанес себе травмы после того, как у него начались галлюцинации. Однако женщина утверждает, что ее брат не принимал наркотики.
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