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Тобольская пенсионерка проведет 8 лет в колонии за киллера для дочериСегодня в 14:22

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И несостоявшееся убийство.

Тобольский городской суд приговорил местную 65-летнюю жительницу к восьми годам колонии общего режима. Пенсионерка признана виновной в организации приготовления к убийству по найму. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В январе 2016 года женщина, опасаясь, что ее младшая дочь, ранее лишенная родительских прав, восстановится в правах и увезет двух своих детей в другой регион, решила организовать ее убийство. Пенсионерка обратилась за помощью к старшей дочери, попросив ее подыскать киллера за 40 тысяч рублей. Женщина якобы согласилась, однако на деле обратилась в полицию и сообщила о преступных намерениях своей матери.

"В роли исполнителя "убийства" выступил сотрудник полиции и предоставил паспорт дочери, подтверждающий якобы ее смерть. Злоумышленница была задержана на месте", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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