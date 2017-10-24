И несостоявшееся убийство.

Тобольский городской суд приговорил местную 65-летнюю жительницу к восьми годам колонии общего режима. Пенсионерка признана виновной в организации приготовления к убийству по найму. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В январе 2016 года женщина, опасаясь, что ее младшая дочь, ранее лишенная родительских прав, восстановится в правах и увезет двух своих детей в другой регион, решила организовать ее убийство. Пенсионерка обратилась за помощью к старшей дочери, попросив ее подыскать киллера за 40 тысяч рублей. Женщина якобы согласилась, однако на деле обратилась в полицию и сообщила о преступных намерениях своей матери.

"В роли исполнителя "убийства" выступил сотрудник полиции и предоставил паспорт дочери, подтверждающий якобы ее смерть. Злоумышленница была задержана на месте", - сообщили в пресс-службе ведомства.