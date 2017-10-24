Преступникам от 16 лет до 21 года.

Суд вынес приговор четверым жителям Кыштыма, признав их виновными в групповом изнасиловании 13-летней школьницы. Молодые люди 17 лет и 21 года получили 7,5 и 13,5 лет колонии общего режима, их 16-летних подельников отправили на восемь лет в воспитательную колонию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено в августе 2016 года. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Подробности случившегося не уточняются.

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