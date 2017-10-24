У клиентов.

В Нижневартовский горсуд направлено уголовное дело в отношении директора турагентства "Афина". Женщину обвиняют в мошенничестве и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая промышляла с ноября 2015 по июль 2016 года: получала от клиентов деньги за путевки, но туроператорам их не переводила. В итоге люди остались без отдыха и денег.

Потерпевшими по делу проходят 154 человека. По оценкам сыщиков, ущерб превышает 22 миллиона рублей.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

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