В Югре директора турфирмы будут судить за хищение 22 миллионовСегодня в 17:37
- Текст
У клиентов.
В Нижневартовский горсуд направлено уголовное дело в отношении директора турагентства "Афина". Женщину обвиняют в мошенничестве и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.
По данным следствия, обвиняемая промышляла с ноября 2015 по июль 2016 года: получала от клиентов деньги за путевки, но туроператорам их не переводила. В итоге люди остались без отдыха и денег.
Потерпевшими по делу проходят 154 человека. По оценкам сыщиков, ущерб превышает 22 миллиона рублей.
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее по теме:
Туристов из Нижневартовска обманули на 5 миллионов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:55
На развалинах храма в Греции от солнца зажгли олимпийский огонь
К 1 ноября он прибудет в Южную Корею.Сегодня в 18:47
Свердловчанам пообещали "Дни Чили"
И культурный обмен с латиноамериканской страной.Сегодня в 18:39
Онищенко пригрозил молодоженам "Домостроем"
Больше знания о семейной жизни почерпнуть негде.Сегодня в 18:25
Бортпроводница выпала из самолета во время взлета
В аэропорту Китая.Сегодня в 18:04
Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018
Рассказываем, кому грозит выдворение на улицу и кто займет студенческие койки.Сегодня в 17:37
В Югре директора турфирмы будут судить за хищение 22 миллионов
У клиентов.Сегодня в 17:30
Правительство РФ вбухает еще 35 миллиардов в подготовку к ЧМ-2018
Бюджеты регионов трогать не станут.Сегодня в 17:13
Роналду и Месси отказались голосовать друг за друга
В борьбе за титул лучшего футболиста мира.Сегодня в 17:11
Екатеринбуржец получил срок за кражу газа
На 123 с лишним тысячи рублей.Сегодня в 16:49
Российская база на Луне развернется к середине века
С местом определятся до 2030 года.Сегодня в 16:45
Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть все полномочия
В сфере строительства.Сегодня в 16:36
От больных свердловчан остается 20 тысяч тонн отходов
В год.Сегодня в 16:36
Четверых кыштымцев отправили за решетку за изнасилование 13-летней девочки
Преступникам от 16 лет до 21 года.Сегодня в 16:27
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.Сегодня в 16:22
Претендующая на пост президента Собчак делает ставку на Екатеринбург
"Урал - ключевой регион кампании".
Главные новости
- Сегодня в 18:04Студентов екатеринбургских вузов выселят из общежитий ради ЧМ-2018
- Сегодня в 16:27Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
- Сегодня в 15:41Экс-ректор УГГУ Косарев предстанет перед судом
- Сегодня в 15:09Им травили террористов на Дубровке: новый наркотик убивает уральцев
- Сегодня в 14:22Холманских обсудил с силовиками "овнов и козлищ" из НКО
Аналитика
Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами
И планом сноса телебашни.
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.