×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре директора турфирмы будут судить за хищение 22 миллионовСегодня в 17:37

  • Текст

У клиентов.

В Нижневартовский горсуд направлено уголовное дело в отношении директора турагентства "Афина". Женщину обвиняют в мошенничестве и растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемая промышляла с ноября 2015 по июль 2016 года: получала от клиентов деньги за путевки, но туроператорам их не переводила. В итоге люди остались без отдыха и денег.

Потерпевшими по делу проходят 154 человека. По оценкам сыщиков, ущерб превышает 22 миллиона рублей.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее по теме:
Туристов из Нижневартовска обманули на 5 миллионов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×