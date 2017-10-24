Екатеринбуржец получил срок за кражу газаСегодня в 17:11
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На 123 с лишним тысячи рублей.
24 октября 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 53-летнему горожанину за хищение природного газа (п.б ч.3 ст.158 УК РФ).
Установлено, что хозяин частного жилого дома №28 в переулке Сергинском самовольно подключился к газовым сетям. С 1 октября 2016 по 30 мая 2017 года мужчина пользовался голубым топливом бесплатно. АО "Екатеринбурггаз" был причинен материальный ущерб в размере 123 479 рублей.
Суд приговорил екатеринбуржца к 6 месяцам лишения свободы условно. Исковые требования АО "Екатеринбурггаз" о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Решение суда вступит в законную силу через 10 суток.
Стоит отметить, что в августе текущего года были возбуждены два уголовных дела по фактам хищения газа по улице Шекспира, 14 и 14а. Чуть ранее хозяин дома по улице Шекспира, 3 получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за хищение из газопровода 4,6 тысячи кубометров голубого топлива.
Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" продолжают выявлять расхитителей в сотрудничестве с правоохранителями.
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