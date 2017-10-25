Зарезала по любви: депутата заподозрили в убийстве мужаСегодня в 09:59
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Женщина задержана.
Депутата Ишимбайского совета задержали по подозрению в убийстве мужа. Следствие считает, что женщина зарезала супруга из-за того, что он не признался ей в любви.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан, тело мужчины нашли возле дома пары 22 октября.
По версии правоохранителей, накануне ночью, после того как семья вернулась со дня рождения родственников, нетрезвая жена спросила у мужа, любит ли он ее. Мужчина ответил своей "половинке" нецензурно, после чего депутат схватилась за нож и несколько раз ударила супруга. От полученных повреждений он умер на месте.
47-летняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.
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