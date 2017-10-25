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Осужденному за сбыт героина челябинскому экс-полицейскому отменили приговорСегодня в 10:21

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Дело пересмотрят.

Челябинский облсуд отменил приговор экс-полицейскому Наилю Курманову, осужденному за сбыт наркотиков подследственным и превышение полномочий. Дело направлено на новое рассмотрение в Калининский райсуд в ином составе.

"Причина отмены приговора - существенные нарушения судом первой инстанции норм уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту. В областной суд приговор обжаловал сам осужденный и его адвокат, настаивали на полном оправдании. Их жалоба была частично удовлетворена судебной коллегией областного суда по уголовным делам", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

По данным следствия, Курманов в 2015 году вывез из СИЗО троих подозреваемых в мошенничестве и кражах. Он убедил их написать явку с повинной, а взамен предложил героин, гашиш, амфетамин и "соль". Однако по возвращении в следственный изолятор у арестантов нашли наркотики, которые они спрятали в заднем проходе. Мужчины на допросе признались в том, как получили запрещенные вещества.

Позднее наркотики нашли и в кабинете Курманова. В июне 2017 года Калининский райсуд отправил экс-полицейского на 11 лет 6 месяцев в колонию строгого режима. Кроме того, ему назначили полумиллионный штраф и лишили спецзвания.

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