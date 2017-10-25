Преступники получили по 12 лет.

Двое жителей Балхаша, изнасиловавшие девушку на кладбище, получили по 12 лет исправительной колонии особого режима. Как сообщает Sputnik, приговор еще не вступил в законную силу.

Как следует из материалов дела, преступники вывезли Нургуль Кусылбекову на кладбище, где надругались, избили, пригрозили убить и заставили рыть могилу. Инцидент произошел в августе 2016 года.

Дело долго не двигалось с места: с первым следователем исчезла часть улик, а за полгода работы не прошло ни одной очной ставки. Чтобы добиться справедливости, пострадавшей пришлось провести пресс-конференцию, которая привлекла внимание всей страны, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленников арестовали только спустя год.