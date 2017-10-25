Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Екатеринбурга проверит, насколько ответственно полицейские уральской столицы ищут похищенные автомобили. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан на нерасторопность стражей порядка, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Районным прокурорам поручено изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок и прочие оперативно-служебные материалы по фактам краж, угонов и другим преступлениям, связанным с незаконным завладением автотранспортом.

"По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление", - пояснили в прокуратуре.