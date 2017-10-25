Его отправили в ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над 13-летним мальчиком. Мужчина проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 16 апреля 2017 года в частном доме. Пьяный подсудимый совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера. Подробности случившегося не уточняются.