На 3 года.

Суд вынес приговор жителю Пермского края, признав его виновным в истязании 16-летней дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Он проведет в колонии общего режима 3 года 1 месяц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в январе-феврале 2017 года мужчина систематически избивал дочь. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления.