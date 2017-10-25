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Зарезавших подругу тюменцев признали невменяемымиСегодня в 11:23

Их будут лечить.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 26-летней тюменки. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы будут направлены в суд. На скамью подсудимых сядут двое 32-летних местных жителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 3 июня 2017 года. Обвиняемые с девушкой выпивали в квартире дома №83 на улице Пермякова. В пьяном угаре у мужчин возник умысел на убийство.

Злоумышленники избили собутыльницу, затащили ее на территорию стройки на Московской и нанесли множественные удары ножом. С места происшествия они скрылись.

Тело убитой нашли спустя 2 дня. Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Экспертиза показала, что оба мужчины невменяемы и представляют опасность для окружающих. В связи с этим следователи просят направить их на принудительное лечение.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вылечить такое нельзя! Сегодня в 16:59

Невменяемых вылечить невозможно, это не простуда. Их можно только изолировать от общества и сильно напугать, чтобы они потом всего боялись и никогда бы не совершали таких деяний, но всё равно за ними надо следить, за их состоянием и их намерениями.

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