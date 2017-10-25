В сводничестве подозревают начальника гастарбайтеров.

Бизнесмен из Новой Ляли попал в поле зрения прокуратуры Свердловской области за то, что предлагал местным жительницам деньги за брак с мигрантами.

Как сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе ведомства, индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, организовывал заключение фиктивных браков между гражданками РФ и рабочими, приехавшими из Таджикистана. Гастарбайтеры в результате получили возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства и разрешения на временное проживание.

"При посредничестве индивидуального предпринимателя было заключено 3 брака между членами его бригады и жительницами Новой Ляли. Целью регистрации в органах ЗАГС во всех трех случаях являлось не создание семьи, а получение денежного вознаграждения в размере 15 000 рублей, обещанное женщинам", – подчеркнули в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.