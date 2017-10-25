Но далеко уехать не смог.

Житель Талгара украл из частного подворья гараж с помощью автокрана. Хозяева оценили ущерб в 150 000 тенге (около 25 000 рублей), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алма-Атинской области.

Вор не успел далеко уехать: 29-летнего мужчину нашли правоохранители. Гараж вернули на прежнее место с помощью "инструмента" злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. На время следствия подозреваемого обязали являться в отдел по первому требованию.