Ей грозит 2 года.

43-летняя жительница поселка Нижний Уфалей зарезала 17-летнего подростка, который забрался к ней в дом. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самооброны", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 24 октября. Со слов подозреваемой, вечером она вернулась с сожителем домой и отправилась доить козу. Мужчина лег спать на диван. Когда женщина вошла в дом, она увидела незнакомого подростка в капюшоне. Подозреваемая пыталась позвонить в полицию, но визитер сильно толкнул ее и начал бить сожителя женщины.

Тогда хозяйка дома схватила нож и вонзила его в спину незваному гостю. Раненый юноша скрылся. Как оказалось, удар пришелся в легкое. Он скончался по пути в больницу от обильной кровопотери.

Экспертиза показала, что на теле сожителей есть следы от ударов, что говорит о правдивости их версии. Следует отметить, что все участники этой истории характеризуются положительно.

Сейчас выясняется, с какой целью подросток забрался в чужой дом. Подозреваемой же грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.