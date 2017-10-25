Не выспалась.

В Костанае будут судить пенсионерку, которую обвиняют в убийстве собственного мужа. Следствие считает, что 58-летняя женщина зарезала супруга за просьбы "взять водку в долг".

Резня произошла 24 августа 2017 года, когда обвиняемая с супругом и сыном распивали спиртное в честь празднования Дня города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного суда.

Вечеринка закончилась поздно ночью, а уже в семь утра муж и сын разбудили женщину, чтобы продолжить веселье. В 10.00 алкоголь кончился: тогда погибший попросил у жены сходить до магазина и взять водку в долг, "так как она пенсионерка и ей дадут взаймы".

Пьяная женщина попросила не надоедать ей, но супруг был настойчив. После словесной перепалки обвиняемая ударила его ножом в грудь. От полученного ранения глава семьи умер на месте.