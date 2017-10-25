Его задержали.

В Челябинске задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в надругательстве над тремя мальчиками в возрасте 11-12 лет. Уголовное дело возбуждено по двум статьям - "развратные действия" и "насильственные действия сексуального характера".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина нападал на детей в Советском и Курчатовском районах. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.