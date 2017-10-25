И пожаловался на условия в камере.

25 октября в Челябинском облсуде началось рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатору Константину Цыбко. Адвокаты заявили отвод судьям, обвинив их в пристрастности, и просили передать дело в другой суд, передает "Уралинформбюро". Однако в этом ходатайстве было отказано.

Также в ходе заседания Цыбко пожаловался на условия содержания. Он сообщил, что в камере не работает туалет, а сокамерник предлагал ему совершить суицид.

3 августа 2017 года Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве и отправил на 9 лет в колонию строгого режима. Также экс-сенатору выписали 70-миллионный штраф. Он обжаловал вердикт в начале августа.

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