И заработал четыре года колонии.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 26-летнему местному жителю, который обворовывал съемные квартиры. Он признан виновным в краже и проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 120 тысяч в счет возмещения ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Из материалов дела следует, что в феврале 2015 года молодой человек получил условный срок за мошенничество. Он разместил на сайте avito.ru объявление о продаже мотоцикла Yamaha, которого у него не было. Ему перевел 76 тысяч рублей доверчивый ямалец.

Находясь на условном осуждении, аферист придумал новую схему. Он подыскивал съемные квартиры и продавал через avito.ru мебель и бытовую технику. При этом одну из арендованных квартир он сдавал.

Потерпевшими по делу проходили 3 человека. Общая сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.