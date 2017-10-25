×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменец распродавал мебель со съемных квартирСегодня в 14:51

  • Текст

И заработал четыре года колонии.

Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 26-летнему местному жителю, который обворовывал съемные квартиры. Он признан виновным в краже и проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 120 тысяч в счет возмещения ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Из материалов дела следует, что в феврале 2015 года молодой человек получил условный срок за мошенничество. Он разместил на сайте avito.ru объявление о продаже мотоцикла Yamaha, которого у него не было. Ему перевел 76 тысяч рублей доверчивый ямалец.

Находясь на условном осуждении, аферист придумал новую схему. Он подыскивал съемные квартиры и продавал через avito.ru мебель и бытовую технику. При этом одну из арендованных квартир он сдавал.

Потерпевшими по делу проходили 3 человека. Общая сумма ущерба превысила 140 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×