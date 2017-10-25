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Ямалец заработал миллиард на "самодельных" ГСМСегодня в 17:15

  • Текст

На бизнесмена завели дело.

В Пуровском районе ЯНАО раскрыли незаконную схему по переработке и продаже горюче-смазочных материалов.

Факты нелицензированного хранения, переработки и сбыта ГСМ были выявлены сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с окружным УМВД. Реализация нефтепродуктов осуществлялась по контрактам и договорам, заключенным с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, доход руководителя нескольких коммерческих предприятий, который организовал работу по хранению, переработке, транспортировке и сбыту нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и сжиженного газа, превысил миллиард рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности.

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