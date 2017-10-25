Девочка рассказала о случившемся бабушке.

В суд передано уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в надругательстве над малолетней падчерицей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено в июне 2013 года. Пьяный мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. О произошедшем ребенок рассказал бабушке лишь летом 2017 года. Пенсионерка обратилась в полицию.