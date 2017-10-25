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Четверо юношей жестоко избили 13-летнего воспитанника интернатаСегодня в 17:31

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Из-за наушников.

Следователи и полиция проводят проверку по факту избиения 13-летнего воспитанника омской адаптивной школы-интерната. Видео жестокой расправы на днях появилось в соцсети "ВКонтакте".

"Четверо воспитанников школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, проверены условия проживания детей, дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что после случившегося двое подростков сбежали из интерната, пытаясь избежать наказания. Однако спустя несколько часов они сами вернулись. Сейчас решается вопрос о привлечении юных агрессоров к административной ответственности за побои.

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