Ребенок провел сутки наедине с трупом матери.

Челябинский областной суд приговорил 28-летнего местного жителя к 20 годам колонии за убийство женщины в присутствии ее ребенка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В феврале 2016 года мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил ножом свою знакомую. В это время в квартире находился малолетний сын жертвы. После убийства злоумышленник похитил мобильный телефон, ноутбук, рюкзак, куртку и ушел. Ребенок же, провел почти сутки наедине с трупом матери

В июне 2016 года мужчину осудили по статьям "Убийство" и "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Родственники погибшей обжаловали приговор. В новом варианте обвинения мужчина отвечал по дополнительной статье "Оставление в опасности". Кроме отбывания заключения он должен будет выплатить близким своей жертвы 2,5 миллиона рублей.