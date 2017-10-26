А потом пытался уехать из России.

Гражданин Таджикистана Баходурхон Нарзуллоев получил 14 лет колонии строгого режима за два разбойных нападения на одну и ту же семью. Иностранец-строитель, страдавший от безденежья, решил поживиться за счет бывшего работодателя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Со случайным знакомым он договорился напасть на мужчину, жившего в селе Кузьминское Рязанской области. Подсудимый знал, что потерпевший – обеспеченный человек, потому что ранее работал у него на участке.

Первое нападение произошло 13 сентября 2013 года: тогда Нарзуллоев с подельником, вооружившись ножом и игрушечным пистолетом, вломились в дом, где связали хозяев и похитили 3,8 миллиона рублей и наручные часы, стоимостью в миллион.

"После совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления, а потерпевшие не стали обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства.

Второй раз нажиться на бывшем работодателе преступник решил уже с другим знакомым. 24 апреля 2016 года они напали на мужчину прямо у его дома, требуя деньги. Потерпевший пытался сопротивляться, в результате чего один из нападавших дважды пырнул его ножом. После этого потерпевший обратился к правоохранителям.

Рассчитывая скрыться от полиции, Нарзуллоев уехал из области. Однако его объявили в федеральный розыск и задержали при попытке выехать из страны в апреле 2017 года.