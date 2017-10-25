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В Прикамье врач избежал тюрьмы за гибель пациентаСегодня в 18:35

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Мужчина умер от отека.

Суд вынес приговор бывшему врачу Частинской ЦРБ. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначили 2 года ограничения свободы (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения, - прим.ред.). Кроме того, он не сможет заниматься врачебной деятельностью в течение 2 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

10 августа 2016 года в больницу обратился молодой человек, которому было тяжело дышать. Подсудимый, назначив лечение, отправил пациента домой. На следующий день пермяк умер от отека гортани.

Эксперты пришли к выводу, что врач допустил преступную небрежность: имея достаточные данные к экстренной госпитализации, он не направил пациента в стационар.

Суд взыскал в пользу потерпевших 2 миллиона рублей.

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