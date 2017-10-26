Силовики нагрянули в мэрию биатлонной столицы Прикамья25 октября в 18:58
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Сотрудников изолировали.
25 октября 2017 года в администрацию Чайковского с обысками нагрянули силовики. Здание мэрии оцепил ОМОН, а сотрудников изолировали в отдельном помещении.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю "Уралинформбюро" сообщили, что мероприятие проводили следователи. Однако в краевом СУ СКР от комментариев воздержались. Дозвониться до администрации Чайковского агентству не удалось.
Местное издание "Чайковские новости" сообщает, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за нарушений в земельной сфере. По версии следствия, были допущены нарушения при передаче наделов в собственность дачному кооперативу "Рассвет".
Чайковский является одной из биатлонных столиц России. Летние сборы там регулярно проводит национальная сборная, а летом 2017 года город принял чемпионат мира по летнему биатлону.
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