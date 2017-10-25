После ссоры.

В суд направлено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Каргапольского района, которая пыталась заживо сжечь супруга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, семейная драма разыгралась в июне 2017 года. После ссоры пьяная женщина облила спящего супруга этиловым спиртом и подожгла. Мужчина проснулся от боли и сумел потушить вспыхнувшее пламя. Затем ему была оказана медицинская помощь.