Он объявлен в розыск.

Власти Гамбурга объявили в розыск 33-летнего выходца из Пакистана, перерезавшего горло собственной дочери. Об этом сообщает The Local.

Преступление, по данным издания, было совершено 23 октября. В полицию обратилась супруга мужчины, заявившая, что тот ей угрожает. Правоохранители сопроводили женщину домой, где было обнаружено тело 2-летнего ребенка.

Соседка семейной пары рассказала, что глава семейства – очень агрессивный человек, который запрещал супруге не только общаться, но и здороваться с соседями. По ее словам, семью нередко проверяли полицейские и органы опеки.

На воспитании женщины, которой из-за пережитого шока потребовалась помощь медиков, остался 6-летний сын, передает "Уралинформбюро".