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Сын экс-замглавы Магнитогорска предстанет перед судом Сегодня в 10:53

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Он 7 лет скрывался за границей.

В Правобережный райсуд Магнитогорска поступило уголовное дело в отношении Виталия Сидоренко-младшего - сына осужденного экс-главы города. Он обвиняется в пособничестве во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2007-2009 годах обвиняемый вместе с предпринимателем Алексеем Савинковым (в 2012 году был осужден на 2 года 8 месяцев, - прим.ред.) помогали получать взятки должностному лицу - замглавы Магнитогорска по имуществу и правовым вопросам Виталию Сидоренко-старшему.

По версии следствия, злоумышленники в 2007-2009 годах несколько раз требовали у бизнесменов за вынесение "нужного" земельного решения крупные взятки (деньгами и квадратными метрами в новых зданиях). В 2008 году Сидоренко и Савинков предложили екатеринбургскому бизнесмену участок в черте Магнитогорска под коммерческую застройку. В обмен они потребовали оформление права собственности на часть помещений, общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Тому же предпринимателю троица предложила заплатить 5 миллионов рублей за еще один участок под строительство гостиницы. Бизнесмен сторговался до 2,7 миллиона. В сентябре 2009 года при передаче денег Сидоренко-старшего и Савинкова задержали. Сидоренко-младший скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В июле 2017 года обвиняемого депортировали из Малайзии в РФ. В аэропорту Москвы его задержали.

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