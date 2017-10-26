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Ямалец избил до смерти собутыльникаСегодня в 12:51

  • Текст

И продолжил пить.

В Надыме задержали местного жителя, подозреваемого в избиении собутыльника до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 24 октября 2017 года. Компания мужчин выпивала в гостях у 50-летнего приятеля. Один из гостей поругался с хозяином и жестоко избил его. Спустя некоторое время потерпевший скончался, а гости продолжили распивать алкоголь. Наутро они обнаружили, что хозяин мертв.

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