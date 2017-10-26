Облсуд смягчил приговор главе Кетовского районаСегодня в 13:11
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Но не уменьшил штраф.
Курганский облсуд смягчил приговор главе Кетовского района Александру Носкову, осужденному ранее за злоупотребление полномочиями и взяточничество. Размер штрафа остался прежним - 3,5 миллиона рублей, а срок, в течение которого Носков не сможет занимать должности на госслужбе, сокращен с 4 до 3 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Установлено, что Носков с марта 2013 по июль 2014 года проворачивал земельные аферы (тогда он занимал должность главы Кетовского сельсовета - прим.ред). Так, чиновник помог знакомому получить за копейки 3 участка земли площадью 4 гектара. Наделы стоили 4 миллиона рублей, а были проданы за 300 тысяч. Низкую стоимость объясняли тем, что там будет осуществляться рекреационная деятельность, сельхозпроизводство, и будет размещен питомник декоративных культур. Однако в дальнейшем покупатель изменил назначение участков, размежевал их и продал по реальным ценам под дачи.
Кетовский райсуд вынес приговор Носкову 14 августа 2017 года. Чиновник вины не признал и оспорил вердикт.
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