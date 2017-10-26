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В центре Бишкека зарезали сотрудника милицииСегодня в 14:29

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Накануне свадьбы.

В Бишкеке зарезали 25-летнего сотрудника милиции. Тело старшего лейтенанта Уларбека Майрамбекова с ножевым ранением нашли на перекрестке улиц Боконбаева и Исанова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского ГУВД.

За день до трагедии погибший сдал табельное оружие и материалы, находящиеся в производстве, чтобы уйти в отпуск: он собирался жениться. После этого милиционер попросил коллегу подвезти его до перекрестка, где и остался.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены экспертизы. Майрамбекова похоронят 27 октября в его родном селе.

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