Накануне свадьбы.

В Бишкеке зарезали 25-летнего сотрудника милиции. Тело старшего лейтенанта Уларбека Майрамбекова с ножевым ранением нашли на перекрестке улиц Боконбаева и Исанова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского ГУВД.

За день до трагедии погибший сдал табельное оружие и материалы, находящиеся в производстве, чтобы уйти в отпуск: он собирался жениться. После этого милиционер попросил коллегу подвезти его до перекрестка, где и остался.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены экспертизы. Майрамбекова похоронят 27 октября в его родном селе.