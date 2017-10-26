Решается вопрос об аресте.

В Губахе задержали 76-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 27-летнего сына.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 24 октября. Родственники выпивали в частном доме в поселке Шиловском. Между ними разгорелась ссора, и пенсионер пырнул сына ножом в живот. Молодой человек скончался на месте.

Чтобы скрыть свою причастность к убийству, злоумышленник сообщил полицейским, что сына ранили на улице неизвестные. Однако его версия не нашла подтверждения.

В настоящее время решается вопрос об аресте пенсионера.