На 2 года.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор директору центра микрозаймов, признав его виновным в мошенничестве. Динис Валитов проведет два года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С начала 2013 по конец 2014 года Валитов был единственным учредителем и директором ООО "Уралмикрозайм". Действуя по принципу финансовой пирамиды, он привлекал деньги свердловчан. Вкладчикам злоумышленник обещал большие проценты.

От действий подсудимого пострадали 14 человек. Ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.

Следует отметить, что у Валитова были соучастники. Однако их личности пока не установлены. Уголовное дело в отношении неизвестных злоумышленников выделено в отдельное производство.