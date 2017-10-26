Случайно.

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве восьмиклассника. Им оказался 15-летний одноклассник мальчика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия произошла 25 октября. Труп 14-летнего подростка нашли в школьном туалете. Он погиб от ножевого ранения в сердце.

Спустя некоторое время был задержан его приятель, он написал явку с повинной. Как выяснилось, на перемене подросток демонстрировал нож. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, одноклассник нечаянно толкнул его. Мальчик получил смертельное ранение. Испугавшись, подозреваемый выбросил нож на улицу.

В настоящее время подросток задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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