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Петербуржец выстрелил таксисту-мигранту в головуСегодня в 16:14

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Пуля прошла насквозь.

В Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в голову водителю. Пуля "прошила" череп 26-летнего гражданина Узбекистана насквозь, сообщает интернет-газета NevaToday.

Нападение произошло 25 октября на территории садоводства "Пятиречье" в Ропше. Таксист подвез двоих молодых людей. Когда машина остановилась, водитель услышал хлопок и почувствовал боль в голове. После этого он покинул автомобиль: на помощь пострадавшему пришел охранник.

Мужчину прооперировали в Городской больнице №26. Выяснилось, что пуля вошла в затылок и вышла через левый висок.

Позже правоохранители обнаружили брошенную в кювете у садоводства "Луч" машину со следами крови. В салоне были найдены 2 резиновые пули и 4 гильзы.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас полиция разыскивает мужчину, вызвавшего такси. По некоторым данным, ранее он привлекался к суду за наезд на человека, передает "Уралинформбюро".

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