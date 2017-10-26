Пуля прошла насквозь.

В Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в голову водителю. Пуля "прошила" череп 26-летнего гражданина Узбекистана насквозь, сообщает интернет-газета NevaToday.

Нападение произошло 25 октября на территории садоводства "Пятиречье" в Ропше. Таксист подвез двоих молодых людей. Когда машина остановилась, водитель услышал хлопок и почувствовал боль в голове. После этого он покинул автомобиль: на помощь пострадавшему пришел охранник.

Мужчину прооперировали в Городской больнице №26. Выяснилось, что пуля вошла в затылок и вышла через левый висок.

Позже правоохранители обнаружили брошенную в кювете у садоводства "Луч" машину со следами крови. В салоне были найдены 2 резиновые пули и 4 гильзы.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас полиция разыскивает мужчину, вызвавшего такси. По некоторым данным, ранее он привлекался к суду за наезд на человека, передает "Уралинформбюро".