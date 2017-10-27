И бизнесмена.

В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 61-летнего директора ООО "ТД Петров", который обвиняется в приготовлении к убийству двух человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен Аркадий Петров решил расправиться с 51-летним главой Красноармейского района Юрием Сакулиным, чтобы занять его должность. Также он планировал убить 37-летнего предпринимателя, с которым у обвиняемого возникли финансовые разногласия.

Мужчина нашел в Челябинске исполнителя и сообщил данные потенциальных жертв, вручив их фотографии. За совершение преступления он обещал 600 тысяч рублей. Однако предполагаемый киллер сообщил о планах Петрова в полицию. В ноябре 2016 года бизнесмена задержали при передаче денег.

Ранее по теме:

Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве

На Южном Урале предотвращено заказное убийство районного главы