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В Челябинске будут судить предполагаемого заказчика убийства районного главыСегодня в 10:44

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И бизнесмена.

В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении 61-летнего директора ООО "ТД Петров", который обвиняется в приготовлении к убийству двух человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, бизнесмен Аркадий Петров решил расправиться с 51-летним главой Красноармейского района Юрием Сакулиным, чтобы занять его должность. Также он планировал убить 37-летнего предпринимателя, с которым у обвиняемого возникли финансовые разногласия.

Мужчина нашел в Челябинске исполнителя и сообщил данные потенциальных жертв, вручив их фотографии. За совершение преступления он обещал 600 тысяч рублей. Однако предполагаемый киллер сообщил о планах Петрова в полицию. В ноябре 2016 года бизнесмена задержали при передаче денег.

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