На тело наткнулись соседи.

Ревнивый житель села Алтын убил возлюбленную и закопал ее во дворе. Злоумышленник признался, что вечером 19 октября ударил сожительницу тупым предметом по голове, передает "Уралинформбюро".

В полицию обратились жители соседнего дома: они рассказали участковому, что во дворе может быть закопан женский труп, пишет Sputnik.

Оперативники, раскопавшие останки, по горячим следам задержали местного жителя. 36-летний мужчина сознался в содеянном: на почве ревности он ударил будущую 30-летнюю невесту и попытался скрыть тело.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские экспертизы.