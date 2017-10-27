×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ревнивый киргиз убил невесту и закопал во двореСегодня в 10:46

  • Текст

На тело наткнулись соседи.

Ревнивый житель села Алтын убил возлюбленную и закопал ее во дворе. Злоумышленник признался, что вечером 19 октября ударил сожительницу тупым предметом по голове, передает "Уралинформбюро".

В полицию обратились жители соседнего дома: они рассказали участковому, что во дворе может быть закопан женский труп, пишет Sputnik.

Оперативники, раскопавшие останки, по горячим следам задержали местного жителя. 36-летний мужчина сознался в содеянном: на почве ревности он ударил будущую 30-летнюю невесту и попытался скрыть тело.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские экспертизы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×