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В Первоуральске отправили за решетку участников кредитной ОПГСегодня в 11:18

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За хищение 3 миллионов.

Первоуральский горсуд вынес приговор трем участником кредитной ОПГ. Они признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств. Две женщины и мужчина отправились в колонию общего режима на срок от 6 до 7 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Злоумышленники промышляли с 2014 года. У них была возможность входить в программное обеспечение четырех банков, также у них в распоряжении находились паспорта граждан. Через подконтрольные фирмы подсудимые оформляли потребительские кредиты на физлиц без их ведома. Полученные в качестве кредитов деньги они обналичивали.

Также подельники подыскивали граждан с тяжелым материальным положением. Они уговаривали людей за вознаграждение оформлять кредиты и обещали взять на себя заботу о погашении займов. Однако получив деньги, злоумышленники и не думали осуществлять платежи.

По оценкам, банкам был причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

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