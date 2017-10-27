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Двух молодых свердловчан будут судить за жестокое убийствоСегодня в 11:57

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Одному из обвиняемых 17 лет.

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Двуреченска. Молодые люди 17 и 19 лет обвиняются в убийстве знакомого и поджоге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено вечером 29 октября 2016 года. Обвиняемые пришли в гости к 33-летнему мужчине, с которым один из них работал на заводе ферросплавов. В ходе застолья хозяин дома начал упрекать 19-летнего коллегу, что тот плохо работает. Они пошли выяснять отношения в коридор. На помощь юноше поспешил приятель, и парочка зарезала старшего товарища (в ходе жестокой расправы они даже сломали один из ножей). Затем гости подожгли диван и скрылись.

Родственники помогли молодым людям избавиться от окровавленной одежды и обеспечили алиби, но подозреваемых все же вычислили и арестовали.

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