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Попавшую в сургутскую больницу с ожогами школьницу истязали долгое времяСегодня в 11:56

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Считают следователи.

Ситуацией 12-летней гражданки Таджикистана, которую госпитализировали в Сургуте с ожогами и травмами, займутся следователи. Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений девочки показала, что ее истязали долгое время. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего лица, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Ранее было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего. Материалы объединили в одном производстве. Иностранка признана потерпевшей, сейчас ее родственников и знакомых допрашивают. Следователи также изучают условия жизни девочки.

Стоит напомнить, что школьницу с ожогами госпитализировали 25 октября. Тогда родственники заявили, что повреждения у нее появились от "домашнего лечения".

В Сургуте подросток проживала вместе с тетей: отец школьницы уехал на заработки в другой регион, а мать воспитывает в Таджикистане еще шестерых детей.

Ранее по теме:
Школьница угодила в ожоговое отделение после лечения на дому

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